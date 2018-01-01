المنتج قبنض لحسام تحسين بك: بيننا المحاكم!

جهينة نيوز:

رد مدير شركة قبنض للإنتاج الفني، محمد قبنض على الاتهامات التي وجهت له من قبل الفنان حسام تحسين بيك، وقال إن شركته وقّعت عقد مع تحسين بيك بعد أن تردد الأخير على الشركة أكثر من عشر مرات، لافتاً إلى أن العقد تم توقيعه بين الفنان القدير ومدير في الشركة وليس من قبله شخصياً.

وبحسب صفحة دراما نيوز، أشار قبنض الى أن لجوء تحسين بيك إلى القضاء جعله يمتنع عن إعادة النص، حيث اختار قبنض وضع القضية بين يدي القانون ليأخذ مجراه، سيما أن العقد واضح فليتزم الطرف الآخر به. فالعلاقة مع بيك ودية ولو أنه طلب إعادة نصه من البداية بدون التشهير بسمعتي وسمعة الشركة لكنت أعدت النص وتركت له السلفة هدية".

وأضاف قبنض "لدي هذه السنة ٦أعمال، وكان من المقرر البدء بتصوير عمل تحسين بيك بعد الموسم الرمضاني، خصوصاً أن المختصين في شركة الإنتاج أفادوا أن العمل ضخم وبحاجة إلى وقت ولا يمكن أن يكون جاهزا لهذا الموسم، ومن غير المنطقي أن تراكم الشركة الأعمال على الرف".

وختم قبنض "أنا محمد قبنض وهو حسام تحسين بيك، وبيننا المحاكم".