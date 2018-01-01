الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مع هبوط الدولار

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر اليوم الاثنين بفعل ضعف الدولار الذي نزل لأقل مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1342.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي وارتفع 1.3 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1341.90 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 90.810. وفي وقت سابق من الجلسة سجل مستوى متدنيا عند 90.622 دولار هو الأقل منذ يناير كانون الثاني 2015.

وقفز البلاديوم واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1135 دولارا يوم الاثنين بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1138 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال المحللون إن المعدن يشهد موجة صعود مستمرة نتيجة الطلب المرتفع من صناعة السيارات وسط نقص في الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.26 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا عند 17.42 دولار.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 996.95 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر أيلول عند 1001.40 دولار يوم الاثنين.