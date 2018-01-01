أبراج يوم الأثنين 2018/1/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٥/١: شجاع جريء وحيوي يحب الزعامة يحب الراحة وقوة التحمل يفضل العمل على التخطيط النظري يؤثر بالاخرين يحب الجمال احلامه تنقلب إلى واقع، للبعض ولادة اطفال وتنقلات وتتهيأ لك الاجواء المناسبة لتحقق مشاريع تطمح لها مغامرات اصدقاء وسفر خارج القطر

الحمل: اليوم يرتكز اهتمامك على تدعيم مكانتك الشخصية وخاصة بالعمل أمام المعنيبن كن حذرا من بعض الاشخاص الحاقدين الذين يحاولون النيل من مكانتك، تقبل النصائح لتتخطى الازمات في عملك، حتى تساهم بإنجاز يجب ان تكون هادئا، ينجذب طرف آخر لك، كن ديبلوماسي مع الاصدقاء والمسؤولين لانك تحت الاضواء اليوم

الثور: نشاط وأفكار رائعة تدافع عن أفكارك جاهدا لتثبت وجهة نظرك في امور تتعلق إما بالحياة الاجتماعية او العمل، تزداد رغبتك بان تقوم باسفار واتصالات بعيدة، مقابلاتك ناجحة وتسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او شيء شخصي او استقبال او توديع

الجوزاء: قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر للامور بطريقة مختلفة للامور وتحصل على بعض المدخول وتساعد أحد من معارفك او تحدث تغييرات جذرية واحتمال تضطر لسداد ديون واستحقاقات مالية وفواتير وتقوم بادخال تحسينات على وضعك المادي، اليوم جيد انتبه لصحتك وكن حذرا

السرطان: تجد نفسك امام بعض المعاكسات تدفعك لتكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وارم كل الأشغال وراء ظهرك، تقيم حوار عميق مع الشركاء بهدف إزالة خلافات معينة وقد يكون لديك ظهور جديد ولا مانع من تعزيز العلاقة مع الشريك العاطفي، عنوان نهارك شراكة

الاسد: نهارك يحمل ازدحام في جدول اعمالك يوم واعد على صعيد مهني تضطر للقيام به ويصعب تأجيله مما يسبب انعكاس سلبي وتشعر انك خاضع لتوقيت صارم مما يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، كثرة العمل تسرق منك لحظات سعادة لذلك اطلب مساعدة وابدا نظام غذائي ونظم نهارك لانه يحتاج للراحة

العذراء: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم ان تفكر وترغب بأشياء حتى تجد الأبواب مفتوحة على صعيد اجتماعي او مالي، تتذوق طعم السعادة وتلمس اهتمام بلقاءات مسلية، وعلاقات مميزة مع اولاد، يوم محظوظ، قصة تتعلق بالصوت المسموع وطلة مميزة على الجمهور، حظ مالي واخبار جيدة تسمعها

الميزان: منهمك ومتعب بمشاغل عائلية وعقارية يتكلم بالمعلومات ويكتشف حقائق مخفية، يزيد مجرى الانتقاد، انتبه من أحداث تجعلك في مواجهة مع عائلتك على صعيد العمل، تبحث عن الراحة ولا تجدها، تظهر بعض الاعطال والتصليحات وتعيد النظر ببعض الارتباطات، الهدوؤ أفضل لك

العقرب: نهارك جيد وتوظف طاقاتك بشكل إيجابي ويعود عليك بمردود يضاهي جهدك، يوم مدعو لمسك زمام الامور والتطورات والتنقلات لا تلتزم بأي شيء ستكون بأكثر من مكان فيه راحة وتبرز موقعك خطوة بخطوة، وتطلع لبعيد وتحلل واهتمام بالاهل او الجيران او المحيط، يحمل لك نهارك اخبار جيدة ومفيدة واي مقابلة تكون ناجحة، نشاط واتصالات ودراسة كله جيد، عنوان نهارك جيران اخوة واخوات

القوس: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتقوم بتطوير مجالك المالي، احتمال تشعر بالارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات لكن تلاحظ ان عدد من الفواتير تنهال عليك، او يأتيك إعانة غير متوقعة، العنوان الاساسي تقف المصاريف بالمرصاد تصرف بتكتم وانتبه من الصرف والسرعة مكاسب واخبار جيدة

الجدي: القمر ببرجك يحمل لك تقدير واهتمام وتعزز علاقتك مع الاخرين وتصحح اخطاء، تبدو نشيطا واكثر حيوية في اعمالك العالقة وتكون متالقا بين الناس وبإمكانك قول الحقائق كما هي، نشاط وطاقة وصحة وحسم لبعض القضايا، لا تضخم الامور وكن بحجم المسؤولية، تغير شيء بشكلك

الدلو: مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم أشباح القلق، تاخذ قرار متسرع وتندم عليه فيما بعد لان تخمينك آني ووقتي، تحتاج لسند قوي التزم بالاولويات ولا تستسلم للاحباط، نهار بطيء لان القمر بالجدي

الحوت: حضورك مرغوب دعوات عديدة وبعضها يكون غير منتظر تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء يكفي ان تطمئن الاصدقاء على محبتك لانك ستقوم باتصالات من وقت لاخر ولتسمع نصائح وتحصل على امنية من خلالهم، وجه جديد تلتقي به اليوم او صديق قديم لم تره منذ فترة