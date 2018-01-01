سواريز يحرز هدفين في مرمى ريال سوسيداد وينضم لقائمة أساطير الليجا

الأحد, 14 كانون الثاني 2018 الساعة 23:06 | رياضة, كرة القدم

سواريز يحرز هدفين في مرمى ريال سوسيداد وينضم لقائمة أساطير الليجا

جهينة نيوز:

سجل الدولي الأوروجواياني، لويس سواريز، رقمًا مميزًا، بإحرازه هدفي برشلونة الثاني والثالث، في مرمى مضيفه ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ19 من الليجا.

وقال حساب "مستر شيب" الإسباني للإحصائيات، إن سواريز هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي، في الليجا، هذا الموسم، وهو نفس ما فعله من قبل، في عامي 2015 و2016.

وأبرز أن سواريز انضم لقائمة من الأساطير، الذين أحرزوا الأهداف، في 6 مباريات بالليجا على التوالي، في 3 مرات مختلفة، على الأقل.

وتضم القائمة أيضًا كلًا من، "لانجارا، برودن، زارا، بوشكاش، ميسي، كريستيانو رونالدو".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا