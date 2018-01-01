داود أوغلو: أردوغان هو من أصدر بنفسه تعليمات إسقاط المقاتلة الروسية

جهينة نيوز:

قدم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو معلومات هامة للجنة البرلمانية التي تحقق في محاولة انقلاب صيف 2016.

وفي حديثه بشأن المقاتلة الروسية، أفاد داود أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من أصدر بنفسه تعليمات إسقاط المقاتلة الروسية.

وكان أردوغان قد اتهم حركة الخدمة بإسقاط المقاتلة الروسية، زاعما أن الطياريين التابعين لحركة الخدمة أسقطوا المقاتلة الروسية للإيقاع بين تركيا وروسيا.

وكانت القوات الجوية التركية قد أسقطت مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 لاختراقها المجال الجوي التركي على الحدود مع سوريا.

وورد في البيان الصادر عن رئاسة الأركان التركي أن مقاتلتين تركيتين من طراز إف 16 أسقطتا مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 في إطار قواعد الاشتباك نظرا لمواصلتها اختراق المجال الجوي التركي على الرغم من تحذيرها 10 مرات.

وعلى الرغم من أن الطائرين قاما بالقفز من الطائرة باستخدام البراشوت فإن أحد الطيارين سقط ميتًا في قبضة اللواء العاشر للجيش التركماني السوري، بينما بلغ الطيار الآخر القاعدة الروسية في اللاذقية سالما.

من جانبه أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن المعلومات التي توصل إليها تثبت اختراق المقاتلة الروسية للأجواء التركية.

وتوترت العلاقات بين الدولتين عقب إسقاط المقاتلة الروسية، ولاحقا بدأ تطبيع العلاقات بين الدولتين مجددا عقب إرسال أردوغان خطاب اعتذار إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه باللجنة تطرق داود أوغلو أيضا إلى اللقاء الذي أجراه مع فتح الله كولن عام 2013، حيث أكد داود أوغلو أن اللقاء تم بناء على تعليمات من أردوغان.

هذا وأوضح داود أوغلو أنه خلال المراجعات التي أجراها مع أردوغان قبيل اللقاء المشار إليه أجمعوا على ضرورة إحضار كولن إلى تركيا وإخضاعه للمراقبة نظرا لأن حركة الخدمة باتت قابلة

للاستغلال من قبل القوى المعارضة لتركيا بصورة متزايدة بمرور الوقت، على حد قوله.

المصدر زمان التركية