انقرة ترفض انشاء التحالف الدولي قوة امنية على الحدود السورية التركية و تتحرك عسكريا

جهينة نيوز:

اكد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين اليوم الاحد رفض بلاده انشاء قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قوة امنية على الحدود السورية التركية.

وقال كالين في بيان انه "في الوقت الذي يتوجب على الولايات المتحدة التي تقود التحالف وقف دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية بذريعة مكافحة (داعش) الا انها اتخذت خطوات لاضفاء الشرعية على التنظيمين الارهابيين وتثبيتهما بشكل دائم في المنطقة".

واوضح ان "تركيا تمتلك الحق في محاربة كافة الجماعات الارهابية بالطريقة التي تراها مناسبة وستواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امنها وفقا للمصالح الوطنية".

واضاف ان بلاده تحتفظ ايضا بحق التدخل ضد التنظيمات "الارهابية" في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده.

وكانت وسائل اعلام نقلت بيان صادر عن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) عزم واشنطن التي تقود التحالف انشاء قوة تدريب حدودية امنية قوامها 30 الف عنصر في مناطق واقعة شمال سوريا على الحدود مع تركيا والعراق والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية.

و في سياق متصل كشفت تصرّيحات مسؤول تركى، لوكالة (رويترز) للأنباء، عن سر التحرك التركي الأخير في شمال سوريا والحشد لعملية تل عفرين المؤجلة منذ أشهر.

وقال المسئول إنّ الولايات المتحدة كانت تعمل مع عناصر كردية سورية لتأسيس قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل، وهو ما أثار غضب تركيا فى الأونة الأخيرة.

وأضاف مصدر رويترز أنّ تدريب أمريكا للقوة الحدودية هو سبب استدعاء أنقرة للقائم بالأعمال الأمريكى، الأربعاء الماضى.

وذكرت الوكالة أنّ مكتب القائم بالأعمال الأمريكى لدى أنقرة، أكدّ لها تفاصيل القوة الجديدة التى نشرتها صحيفة “ديفنس بوست” ، مضيفاً أنّ تلك القوة ستتبع قوات سوريا الديموقراطية الكردية.

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إنطلاق عملية عسكرية بمنطقة تل عفرين السورية الواقعة على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

لكن أردوغان أكد أنهم ينتظرون من الولايات المتحدة دعم الجهود التي وصفها بـ “المشروعة” لتركيا.

وفي تعليق منه بالأمس على مزاعم تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا امتدادا لتنظيم العمال الكردستاني في سوريا، جيشا بشمال سوريا، ذكر أردوغان أن قوات سوريا الديمقراطية الذين وصفهم باللصوص سيرون كيف سيتتشتتون على يد تركيا في أقل من أسبوع.

وعقب تصريحات أردوغان هذه بدأ تدفق التعزيزات العسكرية على المناطق المجاورة لعفرين في إدلب، كما تم إطلاق بعض قذائق المدفعية من الجانب التركي على بعض المناطق في تل عفرين.

المصدر وكالات