أصغر مولودة في العالم تنجو بمعجزة !!

جهينة نيوز:

نجت الرضيعة الهندية “مانوشي” " بمعجزة " من موت محقق حيث وضعت تحت العناية المشددة بالمستشفى نحو 6 أشهر، وقدر الأطباء أن فرص نجاتها من الموت ضئيلة للغاية.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية، الأحد، أن أما في الهند وضعت طفلة بعد عملية قيصرية، قبل 12 أسبوعا من موعد ولادتها الطبيعي لتكون أصغر مولودة بالعالم ، حيث أوضحت صور الموجات فوق الصوتية عدم تدفق الدماء إلى الجنين وعند ولادتها كان وزنها 400 جرامًا فقط، ولم تقدر على التنفس.

وأسرع الأطباء في وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ووضعوا خطة تشمل تغذيتها عن طريق الوريد ونقل الدم لها.

وقدر الأطباء أن فرص بقاء المولودة على قيد الحياة 0.5 في المئة، وما عزز وجهة نظرهم أن “مانوشي” بدأت تفقد وزنها بعد أيام من الولادة.

بينما وصفت الأم ابنتها بـ”بالمعجزة” لأنها تمكنت من التغلب على الصعاب، وبعد 6 أشهر أصبح وزنها نحو 5.2 كيلو جرامًا وباتت في وضع طبيعي يسمح لها بالعودة لمنزلها.