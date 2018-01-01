"معارضة" واشنطن الإرهابية ترسل الأطفال الى الحرب !!

جهينة نيوز

نشرت صفحات المعارضة الارهابية "المعتدلة" بحسب الادارة الامريكية صورة لأحد قتلاها أثناء الهجوم على بلدة الخوين و الصورة لطفل قتل بلغم ارضي خلال مشاركته بالهجوم على البلدة في محاولة السيطرة عليها, و نشرت الخبر صفحة تنتمي لجماعات الجيش الحر المدعوم من أنقرة و من واشنطن و يظهر في الصورة طفل بالكاد عمره اربعه عشر عاماً من بلدة التمانعه تم تجنيده من قبل القوات المدعومة امريكياً و هذا يؤكد تواطؤ واشنطن و أنقرة في إستغلال الطفولة لأغراض سياسية و زجهم في الحروب.

و يذكر أنها ليست الفضيحة الأولى للجماعات التي تدعمها واشنطن في سورية فقد نشرت سابقاً صفحات الارهابيين صور لأطفال يقطعون رؤوس مواطنين سوريين, و صور لمقاتلين مدعومين من البيت الأبيض يقطعون رؤوس أطفال كما فعلت حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب, فمن تدعمهم واشنطن هم قتلة الأطفال إن كان عصابات جيش الإحتلال الصهيوني في فلسطين أو العصابات الوهابية في سورية.