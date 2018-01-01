بالصور.. سورية تفاجيء أعدائها كالعنقاء التي تخرج من الرماد

جهينة نيوز

دمر الإرهابيون الآثار و فجروها و نهبوها و حاولوا مسح التاريخ لإنهم بلا تاريخ, فمنذ العام الأول للحرب على سورية سرق أقدم كتاب توراة من كنيس يهودي في جوبر و نقل لكيان العدو من قبل جبهة النصرة كما قامت القوات الامريكية التي إحتلت العراق بنهب التراث اليهودي في العراق و ارساله للاحتلال, فكل من كيان الاحتلال الصهيوني و الولايات المتحدة الامريكية دولتان بلا تاريخ دولتان تاريخهم قتل السكان الأصليين و لهذا السبب في كل حروبهم يحاولون تدمير التاريخ و لكن في عقيربات حيث كان أخطر عناصر داعش يسرقون الآثار و يسلموها لأسيادهم الامريكيين ظهر من الأرض آثار جديدة لتؤكد بأن سورية ستبقى أحد أهم جذور التاريخ, و فيما يلي صور لفسيفساء تم العثور عليها في محيط عقيربات و تؤكد النظرة الأولى للصور بأن كنز تاريخي موجود في المكان.

لتقول سورية للعالم نحن لنا تاريخ و لكن الولايات المتحدة و اسرائيل و داعش جميعهم بلا تاريخ.