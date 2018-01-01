روسيا.. سنتخذ اجراءات على قيام واشنطن بتشكيل ميليشيا جديدة شمال سورية

جهينة نيوز

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أن تشكيل الولايات المتحدة "قوة أمنية حدودية" جديدة في سوريا يعارض مصالح روسيا، التي ستتخذ إجراءات الرد المناسب على ذلك.

وقال شامانوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ممارسات الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الروسية في سوريا".

وأضاف: "سنتخذ بالتعاون مع شركائنا الإجراءات ذات الشأن لإرساء الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تحالف واشنطن الدولي ضد "داعش" في سوريا عن تشكيل قوة أمنية جديدة لنشرها على الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرقي نهر الفرات، وأن هذه القوة ستضم 30 ألف مقاتل وستخضع لقيادة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية".

و يذكر أن الولايات المتحدة تحتل اراضي من سورية بشكل غير شرعي و تدرب ميليشيات لقتال القوات السورية كقوات احمد العبدو و مغاوير الثورة التي سحقتها القوات السورية في البادية و تدرب حالياً ميليشيا قسد التي تضم آلاف المرتزقة من عشرات دول و العالم و قوات البشمركة.