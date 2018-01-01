وزيرة الدفاع الألمانية: هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة

جهينة نيوز:

اعتبرت وزيرة الدفاع الالمانية أورسولا فان دير ليين اليوم الاحد ان الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد محذرة من عدم الاستهانة بعناصر التنظيم.

وقالت الوزيرة الالمانية في تصريحات للصحافيين خلال زيارتها للجنود الالمان المتمركزين في الاردن ان "تنظيم الدولة الاسلامية هزم الى حد كبير عسكريا" ومع ذلك، فإن مسلحي التنظيم "لا ينبغي الاستهانة بهم".

ودعت الى مواصلة معركة «التحالف الدولي» ضد التنظيم وعدم يسمح لهذا التنظيم "بالانتقال الى ملاذات آمنة".

وتنشر المانيا 280 جنديا في الاردن في اطار «التحالف الدولي» الذي تتزعمه واشنطن.

وتنظر الحكومة الالمانية في تقليص عدد قواتها في المنطقة، لكن "لم يتم تحديد العدد" بحسب الوزيرة.

وحول دور الاردن في المنطقة، قالت الوزيرة ان "المانيا واوروبا لديهما مصلحة قوية في استقرار الاردن".

واوضحت "نعلم ان هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة، الامر الذي يجعل من المهم اقامة علاقات وثيقة".