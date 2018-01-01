كأس آسيا تحت 23 سنة.. سوريا تتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

تعادل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي سلبا في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات آسيا المقامة في الصين.

وشهد الشوط الأول أداء متكافئا من الفريقين مع افضلية نسبية لمنتخبنا الذي اضاع العديد من فرص التسجيل عبر محمد مرمور ومحمد رافت مهتدي بعدد من التسديدات وشكل التنظيم الدفاعي المتميز لمنتخبنا عائقا أمام هجمات المنتخب الكوري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكثف المنتخبان هجماتهما في الشوط الثاني واستمر منتخبنا بإهدار فرص التسجيل وكانت ابرزها كرة مهتدي التي جاورت القائم في الدقيقة 63 بالمقابل زاد الضغط الهجومي الكبير للمنتخب الكوري في ربع الساعة الاخير في ظل تألق دفاعات منتخبنا وحارس المرمى خالد ابراهيم الذي أنقذ مرماه من أخطر التسديدات لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

وبقي منتخبنا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة خلف فيتنام الثالث برصيد 3 نقاط وتأتي استراليا في المركز الثاني بـ 3 نقاط أيضا مع تفوقها على فيتنام بفارق الأهداف بينما تصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بـ 4 نقاط .

وكان منتخبنا خسر أمام المنتخب الاسترالي في الجولة الأولى بهدف مقابل ثلاثة وسيلتقي مع نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة الأربعاء القادم في ختام الدور الأول.