مظاهرة في برن رفضاً لمشاركة ترامب في منتدى دافوس

جهينة نيوز:

تظاهر مئات من مناهضي الرأسمالية أمس السبت في برن بهدوء رفضا لمشاركة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المقررة في منتدى دافوس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "التهموا الاغنياء" و"فلنقاتل المنتدى وترامب والراسمالية". وكانوا يحتجون ايضا على انعقاد منتدى دافوس المقرر بين 22 و26 كانون الثاني/يناير في غرب سويسرا.

وبعدما حذرت السلطات السويسرية من خطر اندلاع "عنف كبير" بسبب هذا التحرك الذي لم ينل تصريحا، جرت التظاهرة بهدوء ولم يسجل اي حادث حتى عصر الاحد بحسب وكالة الانباء السويسرية.

وجرت التظاهرة بناء على دعوة الجمعية السويسرية لمناهضة الراسمالية (آر جاي جي).

وقالت الجمعية بعد ظهر السبت على موقعها الالكتروني "رغم وجود كثيف للشرطة والاستفزازات الكبيرة من عناصر شرطة في زي مدني، تم تنظيم التظاهرة بنجاح".

واضافت ان "المنتدى الاقتصادي العالمي (في دافوس) يدعي كونه منصة لاقتراح حلول بناءة لمشاكل شاملة (...) لكنه لقاء لمناقشة تنفيذ اجندة نيوليبرالية وسيبقى كذلك".

واعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس الاميركي يعتزم التوجه الى دافوس لحضور المنتدى الذي يجمع كل عام شخصيات سياسية دولية ورجال اعمال لبحث شؤون السياسة والاقتصاد والاعمال.

واطلقت منظمة "كامباكس" السويسرية الاربعاء عريضة عنوانها "ترامب لست مرحبا بك، ابق بعيدا من دافوس". وجمعت حتى السبت اكثر من 12 الفا و880 توقيعا.

ومن المقرر ان تشهد مدينة زوريخ تظاهرة اخرى مناهضة لترامب مساء 23 كانون الثاني/يناير.