تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري

جهينة نيوز

كرمت هيئة التميز والإبداع في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق “الأوبرا” اليوم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2017-2018 بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

وحاز المركز الأول في مادة الرياضيات الطالب عبد الكريم السيد رمضان من دير الزور فيما حاز المركز الثاني محمد فؤاد المعين من حلب والثالث ريناد قطرجي من حلب.

وفي مادة الفيزياء حازت المركز الأول أليسار حسن من حماة والثاني بشير الرفاعي من ريف دمشق والثالث يحيى إبراهيم من دمشق.

وفي مادة الكيمياء حاز الطالب محمد رافع بلال من طرطوس المركز الأول فيما حاز المركز الثاني كرم خضور من حمص والمركز الثالث الطالب علي لؤي الحسن من طرطوس.

وفي مادة علم الأحياء حازت الطالبة بتول محمد من حماة المركز الأول والثاني الطالب محمد جوزيف نصرة من حلب والثالث الطالبة زينة ملحم من حمص.

أما في مادة المعلوماتية فحاز الطالب علي منصور من اللاذقية المركز الأول والثاني قصي نصر من السويداء والثالث علي سلوم من اللاذقية.

وفي كلمته خلال حفل التكريم لفت علي أبو خضر مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع إلى أن الأولمبياد العلمي السوري شكل في جوهره مسيرة بناء للقدرات ومسيرة طموح شكلت بتفاصيلها تجسيدا لرؤية تستشرف المستقبل لإدراك استثنائي لأهمية توظيف التفكير وقدرات الأبناء ضمن مفهوم تنظيم المعرفة وإدارة الموارد الفكرية بما يخدم عملية التنمية مؤكدا أن التطوير الفعال لمهارات التفكير بات حاجة تفرضها الضرورة لاستخدام المعرفة وتطبيقها بهدف تسهيل تكيف الإنسان مع مستجدات لعصر.

وأضاف ابو خضير: “نحتفل اليوم بتكريم دفعة جديدة من طلبة الأولمبياد العلمي تنضم إلى الفرق العلمية الوطنية ليتابعوا ما بدأه أقران لهم تأهيلا وتطويرا للمهارات ممن تفوقوا في المشاركات العالمية ورسموا اسم سورية على لوحات التصنيف العالمي للدول المشاركة وكان إنجازهم الأهم تحدي ظروف الحرب التي تواجه وطنهم فلم يثن الإرهاب عزيمتهم ولم ينل من إرادتهم”.

وكانت الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري جرت أمس بمشاركة 412 طالبا وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات متضمنة جولتين صباحية ومسائية مدة كل واحدة منها 3 ساعات وذلك في فندق الشيراتون بدمشق ومقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحديقة تشرين.

تخلل حفل التكريم عرض فيلم عن رحلة التميز في الأولمبياد العلمي السوري وفقرات غنائية تراثية ووطنية قدمها كورال فرقة نهوند للموسيقا.