إصابة مسؤول في حماس بانفجار سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان

جهينة نيوز:

أصيب المسؤول في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح اليوم الأحد جراء تفجير سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وآخر طبي لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري: إن "سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في مدينة صيدا ما أدى الى اصابة المسؤول في حركة حماس محمد حمدان".

ولم تصدر حركة حماس أي بيان رسمي بعد تحدد فيه صفة حمدان أو طبيعة المسؤوليات التي يتولاها.

وأفادت قيادة الجيش في بيان عن "عبوة ناسفة انفجرت بالسيارة، ما ادى الى "اصابة صاحبها الفلسطيني محمد حمدان".

واصيب حمدان، وفق ما أوضح مصدر طبي في صيدا "اصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالصعود الى السيارة"، موضحاً انه "يخضع لعملية جراحية في هذه الأثناء".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني وقوع اصابة واحدة جراء الانفجار.

وشوهدت السيارة مدمرة بالكامل وألسنة النيران تتصاعد منها أثناء توقفها في مرآب مبنى سكني قال شهود عيان ان حمدان يقطن فيه.

وعملت سيارات الاطفاء على اخماد النيران بينما ضربت الأجهزة الأمنية طوقاً في المكان تزامناً مع بدء القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفية الانفجار.

وشهدت مدينة صيدا في أيار/مايو 2006 اعتداء بسيارة مفخخة ادى الى مقتل الاخوين محمود ونضال مجذوب، وهما قياديان في حركة الجهاد الاسلامي في لبنان.

وتعد مدينة صيدا ثالث أكبر مدن لبنان، ويحاذيها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي يعد أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان ويعرف عنه ايواؤه مجموعات «جهادية» وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات.