العثور على لوحة فسيفسائية من العصر البيزنطي في محيط بلدة عقيربات

جهينة نيوز:

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري على لوحة فسيفسائية من العصر البيزنطي خلال استكمالها عمليات تمشيط محيط بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي لرفع المفخخات وتفكيك الألغام التي زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” قبل اندحارهم.

وأفاد قائد شرطة المحافظة اللواء أشرف طه في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش عثرت على لوحة فسيفسائية مربعة الشكل قياس ضلعها 7 أمتار في محيط بلدة عقيربات خلال عمليات تمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي إلى قراهم.

ولفت قائد الشرطة إلى أن عناصر الشرطة تؤمن الحماية اللازمة من أجل تسهيل عمليات التنقيب الكامل في الموقع حيث تعمل ورشة فنية أثرية على استكمال عمليات البحث والتنقيب عن اللوحة لإظهارها بشكل كامل.

واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة عقيربات في الثالث من ايلول الماضي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.