157 مليار ليرة خسائر الكهرباء في ريف دمشق

جهينة نيوز

بلغت القيمة الإجمالية للأضـرار التي لحقت بممتلكات الكهرباء في ريف دمشق نحو 157 مليار ليرة سورية منذ بداية الحرب ولغايـة تاريخـه، حيث طالت الممتلكات العامة والأبنية والتجهيزات الكهربائية والبنى التحتية.

وبيّن تقرير صادر عن الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أن الشركة نفذت معظم المشاريع الواردة في خطتها الاستثمارية للعام الماضي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 163 مركزاً تحويلياً جديداً منها أرضية وأخرى هوائية موزعة على مختلف مناطق الريف الآمنة، إضافة إلى توسيع استطاعة ما يقارب 44 مركزاً تحويلياً من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لمعالجة الحمولات الزائدة على الشبكة نتيجة تضاعف الاستهلاك.

وفيما يتعلق بتركيب العدادات، بيّن التقرير أن محافظة ريف دمشق ركّبت أكثر من 12.5 ألف عداد جديد مع استبدال أكثر من 20 ألف عداد بسبب أعطالها أو من أجل تحويلها إلى عدادات الكترونيـة.

ولفت التقرير إلى أن كهرباء ريف دمشق قامت بوضع محطتين ناقلتين للكهرباء بالخدمة واحدة منها في مدينة جرمانا منطقة «دف الصخر» مؤخراً وأخرى في مدينة صحنايا لمعالجة الحمولات في تلك المناطق ليتم التنسيق مع رؤساء البلديات لتأمين مواقع لإنشاء محطات تحويل جديدة في عدة مناطق في ريف دمشق، إضافة إلى مد مخارج متوسطة من محطة باب شرقي ـ جرمانا على مرحلتين.

كما تضمن التقرير عرضاً لأهم أعمال الشركة ضمن نطاق التكنولوجيا، مبيناً أنه تم أتمتة العمل من خلال القراءة الآليـة للوصول إلى عدادات مراكز التحويل الخاصة، وتوجيه رسائل الكترونية إلى كبار المشتركين بقيمة الفواتير الصادرة، والاستعلام عن الفواتير الصادرة للمشتركين من خلال خدمة الموبايل «الدفع الإلكتروني» تجريبياً.

كما تمت إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية من خلال خطة الإعمار في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق المناطق الصناعية بالريمة ومنطقة القلمون، المنطقة الصناعية في حوش بلاس، مدينة عدرا «العمالية- المنطقة الصناعية- المنطقة الحرة- منطقة عدرا البلد».

إضافة إلى مناطق السبينة مزرعة فضلون، معلولا، يبرود، النبك، قارة، منطقة الكباس، التل، الزبداني، مضايا، بقين، هريرة، آفرة، داريا، جزء من منطقة المعضمية الشام، قدسيا والهامة، عين الفيجة، تجمع مفرق حجيرة، تجمع الذيابية، تجمع السبينة.

جريدة الوطن