انزلاق طائرة ركاب عن المدرج في تركيا دون إصابات

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد أن طائرة تابعة لخطوط بيجاسوس للطيران انزلقت عن المدرج في مطار ساحلي تركي وانتهى بها المطاف على منزلق منحدر على البحر الأسود لكن لم يصب أي من الركاب ولا الطاقم بأذى.

ووقع الحادث مساء يوم امس السبت في مطار طرابزون في شمال شرق تركيا. وأظهرت صور من موقع الحادث طرف الطائرة الأمامي وهو قريب من حافة الماء.

وقالت خطوط بيجاسوس للطيران في بيان إن الطائرة من طراز (بوينغ 737-800)التي كانت قادمة من أنقرة إلى طرابزون ”تعرضت لحادث انحراف عن المدرج“ لدى هبوطها لكن ركابها البالغ عددهم 162 وطياريها وأربعة من أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى.

رويترز