حركتا حماس والجهاد الإسلامي تطالبان بقرارات حاسمة تجاه "إسرائيل"

جهينة نيوز

طالبت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، المجلس المركزي الفلسطيني باتخاذ قرارات وطنية حاسمة خلال جلسته التي ستبدأ مساء اليوم في رام الله.

ودعت الحركتان، خلال مؤتمر صحافي عقده عدد من القادة بقطاع غزة اليوم الأحد، المجلس المركزي بسحب الاعتراف بإسرائيل وإعلان إنهاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة الغربية.

وأكدت أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني والالتزام بتطبيق المصالحة وفقاً لاتفاقات القاهرة والإسراع بتنفيذ خطواتها ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.