زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب الساحل الجنوبي للبيرو

جهينة نيوز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة ضرب منطقة على بعد نحو 124 كيلومترا جنوب غربي بوكيو في بيرو.

وذكر مرصد الزلازل الأورومتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، أن "زلزالا بقوة 7.2 ريختر وقع بالقرب من الساحل الجنوبي لبيرو في منطقة تقع على بعد 487 كيلومترا جنوب العاصمة ليما، صباح اليوم الأحد، وبعمق 10 كيلومترات".

فيما ذكر مرصد الزلازل الأمريكي، ومقره دنفر، أن "الزلزال بقوة 7.3 ريختر ضرب جنوب بيرو، على ساحل المحيط الهادي".

هذا وتتعرض البيرو سنويا لنحو مئة هزة أرضية، بسبب موقعها الجغرافي على "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا على امتداد القارة الأمريكية.

كما شهدت بيرو مؤخراً، وقوع زلزالا بإقليم لامبا بمنطقة بونو، على عمق 53 كيلومترا، ولم ترد معلومات أولية عن أضرار مادية أو بشرية، وفي العام 2007، أسفر زلزال بقوة 9،7 درجات عن 595 قتيلا.