أبراج يوم الاحد 2018/1/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٤/١: شخص ثابت يكرس حياته لما يتعتقد انه صواب، قادر على التحكم بنفسه شديد الوعي دائما يبحث عن سلامة الاقوى، يتجاهل الأخرين،يسيره العقل والفكر الحياة بالنسبة له فرصة يحب الاستقرار لديه قوة ذاكرة، يكره المصروف، سنة ٢٠١٨ عند تغيير سكن سنة ترويج وصحافة وإعلام وشهرة، تقلبات غير متوقعة وحركة نجاح بالمسائل المالية، سنة تقدم، حظ سعيد

الحمل: نهارك فيه رحلة وسفرة ومسائل تتعلق بشأن تربوي وقد يكون فيها استقبال وتوديع وزيارات ولقاءات، مساء تشعر ببعض التوتر والسبب يعود لوجود القمر ببرج الجدي وتاثير القمر يؤثر على المزاج لذلك ركز على الشؤون المهنية لا تتعاطى مع مجموعة تسبب لك توتر، كن لين واتبع حدسك وانتبه لسمعتك الطيبة، تعاني من مشكلة لست السبب فيها

الثور: تحمل لك الفترة أجواء إيجابية او حل لبعض المشاكل المالية او انعطاف نحو الافضل، لا تبدأ بشيء جديد سواء تريد التوقيع على عقد او تريد المفاوضة بشان عملية مالية، اطلب ضمانات في قلب النهار، مساء تقوم بتسويات على اثر ظروف ليست على البال، الفترة القادمة مناسبة لاوراق ومعاملات والحظ معك لسفر واستقبال وتوديع

الجوزاء: تبدو مهتما بشان شخصي عائلي وعاطفي، إذا احببت المغامرة كن دقيقا واحسب حسابا للقضايا وبما انك تحب الاوضاع الواضحة والصريحة هذا يساعدك لاجتياز العراقيل والصعوبات، مساء تحقق نجاح عن طريق مفاجاة سارة او انتصار في مباراة او قضية مالية وقد تكتشف سرا يخصك وتكون مؤثرا في محيطك لتفاوض بشكل ذكي، مساء امر مالي او قصة استشفائية تظهر عندك

السرطان: حاول ان تساعد نفسك احتمال ان تضطر لزيارة احد الأصدقاء وتحقق نجاح، راجع اعمالك بتروي وادرس امورك ونظمها لانه يجب ان تستيقظ باكرا، حاول ترك مشاعرك لنفسك وانتبه لصحتك، مساء تدخل فترة عاطفية ويبدو التواصل فيها صعبا، عالج وضعك بهدوء وحاول ان تكون هادئا فقد ينتقدك احد الشركاء او يهرب منك وتعاني من العرقلة والتأجيل

الاسد: الحظ يبتسم لك وتستطيع المناقشة والانسجام، لقاء جميل تسطع جاذبيتك، تتعرف على صدفة تناسب مصالحك، فرصة في هذا النهار مميزة بتغيير مكانة او إقامة او تغيير شيء بشكلك، مساء تتجنب العمل لان فيه عمل إضافي، تفهم التفاصيل أفضل من ان تصاب بخيبة امل، انتبه لغذائك

العذراء: مشغول بامور عائلية بيتية، ربما اصطدمت بأحد افراد عائلتك لكن مساء الوضع يختلف، فترة فيها لقاءات تبحث عن عمليات تجارية ومالية، الفترة المقبلة مؤثرة بالاخرين وتقوم بمبادرات فيها. سهرة لقاء تغيير اقامة محظوظ في اليومين القادمين

الميزان: نهارك يحمل مشاريع ونقاشات مهنية، لا تفض بأسرارك ولا تكشف اوراقك، انتبه من مفاجآت مزعجة، يتغير الوضع بسبب انتقال القمر الى برج الجدي مساء نوع من الصعوبات والمواجهات لأحد افراد العائلة، تقبل العائلة ولا تجرح احدا وانتبه لتصرفاتك العائلية، نشاط ونقاشات وليلا للعائلة، تشعر بشعور انزعاج بسبب العرقلة ومن المساء كن هادئا

العقرب: حاول الاستفادة من هذا النهار في تحقيق أمنية او توسيع دائرة تحركاتك ومعالجة وضع مادي بذكاء وقدم مساعدة لشخص ما من محيطك، مساء تقوم بعمل جماعي وتنشط اهتمامك للتحرك وتطل على فترة متميزة وتفكر بسفرة قصيرة او تفكر بتواصل وتسود المحبة من جديد، فرص مالية ومساء للحركة والتواصل

القوس: القمر ببرجك حتى ساعات الليل، لا تخف من التجديد فقط انتبه من غيرة يظهرها لك احد ما من محيطك فيزعجك بسبب ان القمر ببرجك ولكن بما ان القمر سينتقل الى الجدي حظ مالي لا تكابر باي مجال، استغل هذه الفترة لانها فترة رائعة وستجد الناس يقفون لجانبك، هدايا ومكاسب مساء

الجدي: بما ان الفترة متعبة تساؤلات كثيرة ومساء تعلن عن عمل جديد بمجالك، ينتقل القمر لبرجك مساء ويعطيك طاقة لذلك حاول ترطيب الأجواء، مساء وفي اليومين القادمين تتسلط الاضواء على امور غامضة وتكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة وقد تكتشف الصديق من العدو لان الوقت يناسبك بسبب انتقال القمر لبرجك

الدلو: نهار جميل تنشط بحياة اجتماعية تكون فيها ايجابيا تتعرف إلى أصدقاء جدد اذا شعرت انك لست مرتاحا للاجواء حاول ان تخرج منها، حركة وتواصل في اليومين الماضيين لكن بظهور القمر ببرج الجدي احتمال تظهر امور عن غير قصد يعاتبك اصدقاؤك او نميمة احرص على الكتمان وتحفظ

الحوت: نهار يحمل لك عمل كثير بحاجة لرعاية واهتمام، يوم فيه عراقيل يجب ان تخطط لوضع افضل لتدفع بمكانتك الاجتماعية نحو الافضل، لا يعجبك شيء اليوم لذلك تجاهل حتى ينتقل القمر لبرج الجدي وتسبح بالتيار الاجتماعي الجديد، لقاءات صداقات الطاقة بأجوائك قوية مساء الاجواء إيجابية