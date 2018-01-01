خسارة ريال مدريد أمام فياريال يزيد من جراح زيدان

جهينة نيوز:

خسر ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره أمام فياريال بهدف نظيف، وهو الفوز الأول لفريق الغواصات الصفراء على الريال منذ عام 2015، لتزيد هذه الخسارة من جراح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث لم ينجح الريال في تحقيق الفوز منذ مباراة إشبيلية التي أقيمت قبل ثلاث جولات في 5 ديسمبر/كانون أول من عام 2017، قبل أن يخسر أمام برشلونة ثم يتعادل مع سلتا فيغو ويهزم أمام فياريال. .

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، انتهى شوط المباراة الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، بعد ان أهدر الريال عدة فرص عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فياريال وأصبح أكثر خطورة على مرمى أصحاب الأرض، الأمر الذي أسفر عن تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 87 عبر اللاعب الإسباني بابلو فورنالس.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الريال عند النقطة 32، في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد فياريال إلى 31 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب العام.