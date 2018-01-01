تعرف على لغز القذيفة التي إستعملتها روسيا للإنتقام من مستهدفي " حميميم "

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت الجماعه الارهابية التي إستهدفت حميميم بواسطة الهاون خلال إنتقالهم للهرب و قد عرضت مشهد فيديو يوضح ضربة عالية الدقة و قالت الوزارة أن القنبلة المستخدمة هي " كراسنوبول" و تسائل الكثير من القراء عن طبيعه هذه القنبلة فائقة الدقة و و شديدة الانفجار في مساحة صغيرة.

و هذه القذيفة لا يملكها سوى عدد محدود من القوات و بحسب المعلن على الانترنيت فإن الجيش العربي السوري و الجيش الصيني و الجيش الهندي و الجيش الروسي, يملكون هذه القذائف, و النسخات الحديث بحسب ويكي الانجليزي موجودة لدى روسيا و سورية فقط.

و لكن الكثيرين لا يدركون أن هذه القذيفة لا ترمى من الطائرات أو المروحيات بل هي قذيفة مدفعية ميدان النسخة الأولى منها صنعها الاتحاد السوفيتي في العام 1986 و صنع منها أكثر من نسخة مطورة لاحقاً و النسخة الأولى من هذه القذيفة الصارخية صنعت لمدفع اكاتسيا و زن رأسها المتفجر 20 كلغ و وزن الحشوة الصاروخية 50 كلغ و في التسعينات تم إنتاج نسخة مصغرة منها بعيار 120 ملم و التطوير الأخير و هو المستعمل في ضرب الإرهابيين و المعروفة بإسم " KM-1M Krasnopol-M2" و التي يتم إعادة توجيهها ليزريا و لها باحث بصري محمي بغطاء, و قد حصلت الصين على حق تصنيع نسختين منها منها و تنتجان في الصين تحت إسمي جي بي 1 و جي بي 6, و تفاوضت فينزويلا و فرنسا لشراء هذه القذائف.

المصدر:جهينة نيوز