القيادة العسكرية العراقية تعرض تفاصيل عملياتها ضد الخلايا الارهابية النائمة!

جهينة نيوز

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استمرار عمليات التطهير في عدد من المناطق المحررة للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة والتي تسعى الى زعزعة الاستقرار والامن في تلك المناطق، مشيرة الى ان تلك العمليات تعتمد على الجهد الاستخباري فقط.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح صحفي ان "عمليات التطهير تجري حاليا في مناطق سلسلة جبال حمرين والحويجة والرشاد والرياض فضلا عن المناطق الصحراوية التي تربط الانبار وصلاح الدين ونينوى" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

واضاف ان "القطعات العسكرية تمكنت حتى الان من قتل عدد من الارهابيين وتدمير الانفاق والمضافات التي يتخذونها ملاذا امنا لهم للانطلاق بعمليات ارهابية".