بعد فشل مهمة زوما.. اطلاق قمر صناعي امريكي جديد للتجسس!

جهينة نيوز

أطلقت United Launch Alliance أول قمر صناعي أمريكي للتجسس خلال عام 2018 مساء أمس، حيث انطلق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، لإرسال قمر التجسس NROL-47إلى الفضاء.

وذكر موقع ibtimes البريطاني فخلافا للقمر الصناعي الذي أطلقته سبيس إكس في وقت سابق من الشهر، فإن القمر الصناعي "نيرول 47" ينتمى إلى واحدة من أكثر وحدات الحكومة الأمريكية سرية، وهو مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، الذي يدير أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس، وعادة ما تكون بعثات NRO سرية للغاية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول مهمة القمر الصناعى أو مداره أو حتى الوقت الذي سيقضيه في الفضاء.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضى أطلقت شركة "سبيس أكس" صاروخا يحمل قمر صناعي أمريكي يحمل اسم "زوما"، لكن المهمة لم تنجح بعد أن فشل القمر في البقاء داخل المدار، وسقط في المحيط الهندي، وحتى الآن يتم إجراء تحقيقات حول السبب الذى أدى إلى هذا الأمر.