"ديرشبيغل" الألمانية: ريال مدريد حاول التعاقد مع ميسي مقابل 23 مليون يورو

جهينة نيوز

نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية خبرا مفاده بأن نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع الأرجنتيني و نجم برشلونة ليونيل ميسي في يونيو/حزيران 2013.

محاولة النادي الملكي لخطف نجم برشلونة كانت قبل شهرين من شراء النادي للويلزي غاريث بيل قادما من توتنهام.

حيث أبدى النادي الملكي رغبته بالحصول على خدمات "البرغوث" من خلال تقديمه عرضا بمبلغ 250 مليون يورو لبرشلونة من أجل بيع اللاعب ليكون بذلك أكبر صفقة إنتقال كروية في التاريخ في ذلك الوقت، حسبما نقل موقع "سبورت رو".

كما قدم الأبيض الملكي راتبا سنويا وصل الى 23 مليون يورو في الموسم الواحد خالية من الضرائب، وعقد يمتد حتى 2021.

النادي الملكي من جهته نفى مانشرته الصحيفة الألمانية و بأنه لايمس للواقع بصلة.