معلومات جديدة عن جوليان اسانج لا تصدق

جهينة نيوز

اشتكى عدد من العاملين و أعضاء في السفارة الإكوادورية في لندن من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس"، وذلك لعدم مراعاته لقواعد النظافة الشخصية, و ذلك بحسب مزاعم موقع أمريكي.

و نشرت موقع صحيفة "انترناشونال بزنز تايمز" الالكترونية الامريكية نقلا عن مصادر في السفارة، بأن أسانج لايستحم و تفوح منه رائحة كريهة.

مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها.

هذا وكان صحفي سابق و صديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق، أن أسانج لايغير ملابسه لفترة طويلة،و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.

و أضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه و يمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أرى سراويل متسخة و تملئها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".

يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية و التي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته, و لكن بحسب ما نشره على صفحته نهاية العام الماضي فإن السلطات الامريكية و البريطانية تستمر بملاحقته في حين توقف السلطات السويدية عن ملاحقته.