كيربر تحصد لقب بطولة سيدني للتنس

جهينة نيوز

توجت الألمانية أنجليك كيربر بلقب فردي السيدات في بطولة سيدني الدولية للتنس يوم السبت بعد فوزها على منافستها الاسترالية آشلي بارتي.

وبكل جدارة فازت كيربر المصنفة 22 على مستوى العالم في المباراة النهائية على بارتي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-4 لتحقق بذلك أفضل استعداد لبطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم الحالي والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك يوم الاثنين.

وهذا هو تاسع فوز تحققه كيربر (29 عاما) في تسع مباريات في 2018 بعد مسيرة مخيبة في العام الماضي.

وكانت المباراة أيضا أول نهائي على مستوى الفردي تخوضه اللاعبة الألمانية منذ بطولة مونتيري في 2017.

وسبق لكيربر الفوز بلقبي استراليا وأمريكا المفتوحتين في 2016. وهذا هو أول لقب تحرزه كيربر منذ تتويجها في ملاعب فلاشينج ميدوز الأمريكية بنيويورك وبه تطلق تحذيرا قويا للمنافسات في البطولة الكبرى المقبلة.

وقالت كيربر بعد الفوز ”شكرا لفريقي التدريبي على ثقته في قدراتي ودعمه لي. كان أسبوعا رائعا بالنسبة لنا وأنا بالفعل أتطلع لبقية العام.“

وأضافت كيربر ”من جديد أقدم أداء رائعا وروحي المعنوية مرتفعة جدا“.

في بداية المجموعة الأولى حافظت كل لاعبة على إرسالها حتى أرتكبت بارتي (21 عاما) خطأ مزدوجا سمح لكيربر بكسر ارسالها والتقدم 3-2 قبل أن يستمر تفوق اللاعبة الألمانية حتى حسم المجموعة بكل جدارة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية قبل أن تكسر كيربر ارسال بارتي مرة أخرى وتتقدم 4-3 وتحقق الفوز بعد أن ردت الشبكة كرة من بارتي.

وهذا هو اللقب رقم 11 لكيربر خلال مسيرتها مع اللعبة.