انتشال جثتين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة والعثور على صندوقها الأسود!

جهينة نيوز

نقلت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ الصينية انتشلت جثتين من فريق ناقلة النفط الإيرانية "سانتشي" التي اصطدمت بسفينة كورية في بحر الصين الشرقي، السبت الماضي، ما أسفر عن نشوب حريق هائل بالناقلة، كما نقلت وسائل الإعلام أنه تم العثور على الصندوق الأسود الخاص بالناقلة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المدير العام لشركة ناقلات النفط الوطنية سیروس كیان ارثی أن "فرق الإنقاذ الصينية صعدت صباح اليوم السبت، ولمدة نصف ساعة إلى السفينة المنكوبة، وعثرت على جثتين آخرين من أفراد طاقم السفينة".

وأضاف آرثي بحسب "إرنا" أنه "بسبب كثافة الغازات السامة وانعدام الأوكسجین على الناقلة فإن الفرق الصینیة لم تتمكن من البقاء على ناقلة النفط سوى لمدة نصف ساعة فقط".

في سياق آخر، ذكرت الوكالة ذاتها نقلا عن مصادر صينية أنه "فريق عمليات الإنقاذ الصيني عثر على الصندوق الأسود لناقلة النفط الإيرانية"،

وأضافت أن "الصندوق الأسود سيكون تحت تصرف المسؤولين المعنيين بكشف ملابسات الحادث".

يذكر أن أحد أفراد طاقم الناقلة المكون من 30 إيرانيا وبنغاليين، قد عٌثر على جثته في الأسبوع الماضي، على بعد 3 أميال بحرية عن مكان الحادث، ليكون بذلك عدد أفراد الطاقم الذين تم العثور على جثثهم 3 أشخاص.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز، وارتطمت عند توجهها لإفراغ شحنتها في كوريا الجنوبية بسفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي، وتم إجلاء بحارة سفينة الشحن الصينية،

في حين أعلنت السلطات الإيرانية أن طاقم الناقلة الإيرانية في عداد المفقودين".

وتتواصل حتى الآن عمليات إطفاء الناقلة، والبحث عن ناجين.