دبلوماسيون أفارقة يصفون ترامب بـ”العنصري”

جهينة نيوز

وصف ساسة ودبلوماسيون أفارقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”العنصري”، أمس الجمعة، بعد تصريحات منسوبة له وصف فيها المهاجرين القادمين من أفريقيا وهايتي بأنهم من دول “حثالة”.

وقالت جيسي دوارتي، نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في إقليم إيسترن كيب “بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة”، بحسب رويترز.

وقالت دوارتي للصحفيين: وكأن الولايات المتحدة ليس لديها مشاكل، هناك بطالة في الولايات المتحدة وهناك أناس لا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية.

وأضافت “لن ننجر إلى تصريحات تحط بهذا الشكل من شأن أي دولة تعاني من أي نوع من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها من الصعوبات”.

واستدعت وزارة الخارجية في بوتسوانا السفير الأمريكي للتعبير عن الاحتجاج ووصفت التعليقات بأنها “غير مسؤولة على الإطلاق ومستهجنة وعنصرية”.

وقالت في بيان إنها طلبت من الحكومة الأمريكية من خلال سفيرها “توضيح” ما إذا كانت هذه التصريحات المهينة تنطبق أيضا على بوتسوانا نظرا لأن بعض مواطنيها يقيمون في الولايات المتحدة ولأن هناك آخرين يرغبون في الذهاب إلى هناك.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة الخارجية السنغالية استدعت أيضا السفير الأمريكي في دكار للتعبير عن استيائها.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه يشعر بانزعاج شديد من تعليقات ترامب “العنصرية جدا”، وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو “نظرا للواقع التاريخي عن كيفية وصول الأمريكيين الأفارقة إلى الولايات المتحدة كعبيد ولكون الولايات المتحدة أكبر مثال على بلد بنته الهجرة، فإن خروج تعليق كهذا أمر مزعج بشكل خاص”.

يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي في واشنطن عبرت عن “غضبها وخيبة أملها” من التعليق وطالبت بالتراجع عنه والاعتذار.

سبوتنيك