انطلاق الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري بمشاركة 412 طالباً

جهينة نيوز

بمشاركة 412 طالبا من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات انطلقت اليوم الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2017-2018 بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

وكان رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أوضح في تصريح للصحفيين من فندق الشيراتون بعد وصول المشاركين في الاولمبياد من مختلف المحافظات أمس أن الاختبارات النظرية ستكون على جولتين صباحية ومسائية ومدة الجولة الواحدة 3 ساعات حيث تقام اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء في فندق الشيراتون فيما تقام اختبارات المعلوماتية في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحديقة تشرين.

يذكر أن اختبارات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري جرت على مستوى المدارس في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي واستمرت خمسة أيام بمشاركة 54 ألفا و427 طالبا وطالبة من كل المحافظات وبزيادة خمسة آلاف و262 طالبا عن عدد المشاركين في العام الماضي.