بحضور 44 دولة انطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

جهينة نيوز

انطلقت صباح اليوم السبت في طهران أعمال المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على مستوي الخبراء بمشاركة ممثلين عن 44 دولة.

وقال عضو اتحاد البرلمانات الاسلامية عبدالرضا عزيزي في حديث لوكالة ارنا: يشارك في هذا الاجتماع 16 رئيسا للبرلمان الى جانب 14 مساعد رئيس وعدد من رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في منظمة التعاون الاسلامي.

واضاف ان عددا من الوفود البرلمانية وصلت الاربعاء الماضي الى طهران و سيصل باقي رؤساء البرلمانات الاسلامية هذه الليلة.

واكد ان الدول الاسلامية رحبت باقامة هذا المؤتمر حيث تستضيف طهران عددا كبيرا من الوفود البرلمانية للمشاركة في المؤتمر.

وتابع قائلا ان اجتماع مؤتمر البرلمانات الاسلامية سيعقد كل عام في احدى الدول الاسلامية لتناول مختلف القضايا المهمة للدول الاسلامية سيما القضية الفلسطينية .

ويستمر الاجتماع لخمسة ايام و يعقد اليوم و غدا الاحد على مستوى اللجان التابعة بما فيها اللجنة الدائمة لفلسطين و الاجتماع الاستشاري بين الامناء العامين في البرلمانات الاسلامية و اجتماع استشاري لمجموعة الدول العربية و اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية و العلاقات الخارجية.

ويترأس رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اللجنة العامة في اليوم الثالث كما سيعقد اجتماع النساء المسلمات في نفس اليوم.

واوضح ان المؤتمر سيختتم اعماله يوم الاربعاء القادم باصدار بيان.