وزير التجارة: الأسعار تتجه للانخفاض واستمرار الحملات الرقابية في الأسواق

جهينة نيوز

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الانخفاض في الأسعار يعود الفضل فيه إلى انتصارات أبطال الجيش التي أعادت كثير من القطاعات الحيوية والخدمية الداعمة للاقتصاد الوطني إلى العملية الإنتاجية وتحديداً آبار الغاز والنفط منها للخدمة ما أدى إلى توفير الطاقة وإنتاج المواد والسلع التي يحتاجها المواطن يضاف إلى ذلك دخول مساحات جديدة في الخطة الزراعية، وهذا كله ساعد في انخفاض الأسعار وعودة الإنتاج وبالتالي المنافسة، مؤكداً استمرار الوزارة بمتابعة أسعار المواد من خلال مركز للأبحاث السعرية في الوزارة تم تصميمه لهذه الغاية وبمشاركة مديرية الأسعار والجهات المعنية، منوهاً إلى الأسعار العالمية للمواد المستوردة وانعكاسها على الأسعار المحلية.‏

وبيّن الغربي أن الأسعار تتجه للانخفاض بشكل تدريجي ولايمكن أن نقول إن الأسعار لازالت على حالها في كثير من المواد وهذا ما تمت تسجيله في مهرجان صنع في سورية الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس الأول، مذكراً أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تخفيض عدد كبير من السلع بنسب جيدة منها السكر الذي وصل سعره الى 400 ليرة سورية والان يباع بـ 235 ليرة وكذلك الزيت الذي انخفضت أسعار الليتر منه 200 ليرة إلى جانب 80 ألف صنف مختلف انخفضت أسعاره في السورية للتجارة والعملية مستمرة بشكل دوري وخلال العام الحالي وهناك أيضاً افتتاح صالات جديدة في هذا العام تابعة للسورية للتجارة.‏

استمرار الحملات الرقابية‏

وفيما يتعلق بضبط الأسواق ومتابعتها أكد الغربي استمرار الحملات الرقابية والجولات التموينية في الأسواق ومتابعتها والعمل على تطوير قانون 14 لحماية المستهلك لعام 2015 بما يتناسب والوضع الراهن ويحقق مزيداً من الرقابة وكذلك توجيه الدعم لتطبيق عين المواطن لتتسع مشاركته وتغطيته لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى جولة قام بها أمس على صالات السورية للتجارة في دمشق بغرض الاطلاع على آلية البيع لاسيما بعد طرح دفعة جديدة من الموز اللبناني في صالات بسعر 400 ليرة سورية حيث اطلع على عمليات البيع والشراء التي تقوم بها وتوافر السلع والمواد الغذائية الأساسية وخاصة الأصناف التي قامت السورية للتجارة بتخفيض أسعارها، مؤكداً أن الموز اللبناني سيبقى متوفراً بهذا السعر حتى نيسان القادم، منوهاً بالعمل باستمرار لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية.‏

المصدر : صحيفة الثورة