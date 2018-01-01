من معارك الجيش السوري والحلفاء ضد الإرهابيين وتقدمهم في ريف حلب

الجمعة, 12 كانون الثاني 2018 الساعة 23:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

من معارك الجيش السوري والحلفاء ضد الإرهابيين وتقدمهم في ريف حلب


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