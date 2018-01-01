الخارجية المصرية تعلق على تسجيلات مسيئة للكويت: محاولة مفضوحة من الإخوان للوقيعة

جهينة نيوز:

علقت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، على تسجيلات صوتية نشرتها قناة "مكملين" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وادعت أنها لضابط مصري يطلب من إعلاميين مهاجمة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال استضافة الكويت للقمة الخليجية الأخيرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن "محاولات تنظيم الاخوان الإرهابي بين مصر وأشقائها مفضوحة"، وذلك في بيان قالت الخارجية المصرية إنه "تعقيب على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج".

وأكد أبوزيد أن "مصر تثمن عالياً وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة". وحذر أبوزيد من "خطورة الالتفات إلى محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف ورائها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر".

وأضاف أبوزيد أنه "على الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الأعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، إلا أنه تقديرا وإعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجددا على موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها".