أبراج يوم السبت 2018/1/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٣/١: يضع الوسائل والموازين في سبيل تحقيق مشاريعه، يعتقد ان القانون لا يطبق عليه ويظن ان النجاح بالعمل هو نجاح له شخصيا، يحب ان يكون لديه شخص تحت حمايته ويشعر بوجوده مع الاشخاص الأقوياء، لطيف ومحبوب ويترأس الكلام بالبديهية والعفوية، الفترة القادمة المشاريع تتطور بهدوء، فترة بحث وتأمل وللبعض دراسة وكمبيوتر والكترونيات وللبعض حصول على وظائف او حصول على ترقية بالعمل، للبعض عدم اتخاذ قرارات فيما يخص تغيير مجرى حياته لانه يتابع مشاريعه السابقة التي بدأها لانها سنة نجاح وفوز، حظ سعيد

الحمل: حركة لمسافة بعيدة أو تنقل طارئ لكنه جيد ومفيد، مستندات وأوراق اي انطلاقة بعيدة، حوارات ناجحة ونهارك ناجح على كل الاصعدة، تسمع أخبار تتعلق بالوضع المالي او تتعرف لاحد المهنيين ويكون صديق المستقبل وقد تستقبل احدا من اهلك او تودع احد من اهلك، تفكر بالحركة والاتصالات والامور الغيبية

الثور: اليوم أفضل من اليومين الماضيين متصالح مع نفسه، تسوي المشاكل، تتصالح مع الأصدقاء، تستغني عن المحاكم حتى تعمل تسويات، يحكي نهارك عن رحيل او استقبال او وداع، تحسم أمر بصورة قاطعة، تصرف مال وتوقع عقود، مرافقة مريض وتمهد لنجاح على صعيد أمور ضرائب او اوراق اعتماد بنكية

الجوزاء: ترتبك قليلا لذا يجب ان تتصرف تصرفا سليما، انتبه لنفسك أفضل من مواجهة اعتراض أو افتراض لأحد اقتراحاتك، ركز على الشراكة وإياك أن تتلاعب بعواطف أحد من شركائك كي لا تضع نفسك في موقف محرج، تجنب خوض مشكلة لا تعنيك وحاول ان تصل لحلول سريعة، تاجيلات وعرقلات وقد يتحداك الخصم

السرطان: اهتمام او توجهات جديدة في العمل، اتكل على حدسك وكن واثقا من نفسك، جدول اعمالك طويل لقاءات تراكم أعمال، وجبات كثيرة بسبب الزوار ويبدو مزاجك غاضب وتحامل على نفسك حتى يمر النهار ولا مانع من طلب مساعدة

الأسد: تلعب دور الرائد بمحيطك وتنطق باسم مجموعة من محيطك وهذا مؤشر لاحداث تهم الكثيرين لان اليوم إيجابي، تلتقي مع الاحبة والاصدقاء، ربما نصيحة او خبر مفيد وصادق من شخص مهم بالنسبة لك علاقاتك جيدة وفترة حظ حضر نفسك لانجازات اليوم، اخبار تخص اولاد، او تغيير إقامة

العذراء: مشغول بامور بيتية شخصية إن كنت تريد التفاوض بشأن أمور عقارية فاطلب استشارة، ترتكب أخطاء وهفوات إذاً برمج وخطط يجب ألا تخرج كلمات سريعة منك وخاصة تجاه عائلتك، وقد تعمل مع افراد عائلتك جو حميمي، قد لا يمر هذا النهار الا وبه اعطال وتصليحات، حاول التفكير ببيتك.

الميزان: تكثر نقاشاتك ومحادثاتك المهمة التي تساهم في إنجاز مشاريعك عن طريق الاتصالات او الاطلاع على تفاصيل كانت مخفية او أن شخصا من محيطك يبوح لك بأشياء كان يخفيها سابقا، انت اليوم في موقع قوة واتصالات مع الاشقاء والاقرباء حضورك مميز تجمع بينهم، لا تتأخر على مواعيدك لانك نشيط اليوم

العقرب: تنتظرك بعض المفاجآت السعيدة تقدم مساعدات ونصائح تكون مميز بالعطاء، يوم واعد على صعيد العمل والاموال من استرداد دين او تعويض او هدية لذلك تصرف بهدوء وديبلوماسية، اليوم تحتاج لمساعدة من جمعية او مؤسسة او العائلة، نفقات زائدة تحقق من هذا النهار لانه جيد لك

القوس: القمر ببرجك والاجواء بدأت بالهدوء حتى تصل لتسوية وتسجل انطلاقة جديدة، الأمر والنهي لك، تتوضح بعض القضايا الغامضة، يطمئن بالك وتسمع خبر يخص اموالك او معاملاتك، تعزز موقفك، حسم لبعض القضايا والكلمة الاخيرة لك

الجدي: الجو فارغ من الطاقة لذلك انتبه من سرقة او إضاعة مال او خدعة من عملية شراء، انتبه لأعصابك، اذا واجهتك مشاكل لا تتهور ربما تتعرض لانتقاد ويحاسبك البعض على فوضى او تناقض في الاموال، تسلح بالصبر وتتحرر من قيد، تقلب صفحة جديدة هدوء وطمانية وتعب وخيبة أمل، انتبه كثيرا فالنتائج ليست كما تريد

الدلو: ركز على عملك قد تجد دعما من بعض الحلفاء المتعاونين، تصر على كسب المعارك وتكون المحرك في محيطك، حاول ان تنهي أعمالك فاليوم عندك صداقات جديدة وتشعر بالتقدير، تستطيع المساعدة لا يمنع اليوم من انفراجات وتطلع على خبر خاص يفرحك وتخفيه على الاخرين وتصر على كسب المعارك وتكون المحرك لمحيطك

الحوت: عمل وتكون مشغولا بلقاءات ثقيلة، لا تكن متكاسلا بل كن واثقا بنفسك لانك تجلب الثقة والنجاح بمسائل قضائية وقانونية والمسؤولين يتعاونون معك، تاجيل او تاخير بسبب الاحباطات، تعامل مع غرباء