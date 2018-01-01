المجموعات المسلحة تستهدف دمشق القديمة بالقذائف

جهينة نيوز:

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية باعتدائها بالقذائف على الاحياء السكنية بدمشق ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في حي القيمرية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف سقطت على منازل الأهالي في حي القيمرية بمنطقة دمشق القديمة ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 19 مدنيا بجروح الثلاثاء الماضي نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على منطقة الشاغور السكنية وحيي باب توما والقصاع.

وردا على الاعتداء وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

وفي خان أرنبة بالقنيطرة أصيب طفل بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الاسرائيلي بالأسلحة الرشاشة على بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي الشرقي.

حيث استهدفت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة متحصنة في قرية الحميدية بلدة خان أرنبة بالرصاص المتفجر أطلقته من رشاشات متوسطة أدت إلى إصابة طفل بجروح.

وتم نقل الطفل الجريح إلى مشفى الشهيد ممدوح اباظة لتقديم الاسعافات والعلاج اللازم له.