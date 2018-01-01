غوراديولا يرجح جهوزية جيزوس لدوري الأبطال

جهينة نيوز:

رجح الاسباني جوسيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم، الجمعة عودة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس الى التمارين خلال أسبوعين أو ثلاثة، وجهوزيته للمشاركة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، من دون ان يتطرق الى التقارير حول اهتمام ناديه بضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من نادي أرسنال.

وكان جيزوس تعرض لاصابة في الركبة خلال المباراة ضد كريستال بالاس في 31 كانون الاول/ديسمبر، وخرج من الملعب متألما وباكيا. وأشارت تقارير أولية الى احتمال غيابه ستة أسابيع، ما يصعب من احتمال مشاركته في الذهاب ضد بازل السويسري في 13 شباط/فبراير.

لكن يبدو ان الدولي البرازيلي (20 عاما) تجاوب جيدا مع العلاج في أعقاب زيارته الى برشلونة هذا الأسبوع، لعيادة الجراح رامون كوغات الذي يعتمد عليه غوارديولا كثيرا لدى تعرض لاعبيه لاصابات خطرة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة قبيل مباراة القمة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد ليفربول الأحد، "بالأمس كان (جيزوس) في برشلونة مع الدكتور كوغات، وفي النهاية، كانت الانباء جيدة جدا".

وتابع "عندما سنواجه بازل في دوري أبطال أوروبا، قد يكون جاهزا. أعتقد انه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيكون جاهزا معنا".

وينافس سيتي على أربع ألقاب هذا الموسم، فهو يتصدر ترتيب الدوري الانكليزي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وبلغ الدور الرابع لكأس انكلترا ونصف نهائي كأس الرابطة، وثمن نهائي دوري الأبطال.

وفي تصريحاته الجمعة، رفض غوارديولا التطرق الى حظوظ فريقه في التعاقد مع سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، بعدما سعى الى ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا ان كل تركيزه منصب على المواجهة ضد ليفربول ومتابعة فريقه تحقيق النتائج الجيدة.

ويبدو سيتي الأوفر حظا للحصول على خدمات سانشيز الذي ينتهي عقده مع أرسنال في 30 حزيران/يونيو المقبل، الا ان التقارير تشير الى ان غريمه مانشستر يونايتد دخل على الخط بقوة في الساعات الاخيرة.

ورد غوارديولا على سؤال أحد الصحافيين بالقول "أفهم جيدا لماذا تطرح هذا السؤال، أنت تقوم بعملك (...) لكنك تعرف جوابي. أركز على ليفربول"، مضيفا "المهم ماذا سيحصل على مدى 90 دقيقة على أرض الملعب وهذا ما أريد التكلم عنه".

واعتبر بان مواجهة ليفربول على ملعب "انفيلد" ستعطيه فكرة اوضح عن اي مدى يمكن ان يبلغه فريقه في دوري ابطال اوروبا، مشيرا الى ان المباراة "تشكل امتحانا حقيقيا في أنفيلد احد اعرق الملاعب في العالم".