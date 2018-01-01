الحرس الثوري: قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة تتجاوز منطقة الخليج

الجمعة, 12 كانون الثاني 2018 الساعة 18:34 | سياسة, عالمي

الحرس الثوري: قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة تتجاوز منطقة الخليج

جهينة نيوز:

أكد قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، أنّ قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة تتجاوز منطقة الخليج وصولا إلى ما بعد بحر عمان.

جاءت تصريحات فدوي اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيف البحرية الإيرانية زورقين أمريكيين حربيين دخلا المياه الإقليمية الإيرانية، وعلى متنهما 10 من عناصر المارينز.

وفي رده على سؤال عن أخطر تهديد يواجه إيران في منطقة الخليج قال فدوي: "نواصل أداء واجبنا وباقتدار أكثر مما مضى، في نطاق المياه التي تقع ضمن حراسة الحرس الثوري، وهذا يدركه أغلب أعدائنا بمن فيهم عدونا الأول أمريكا".

وأكد فدوي أن قدرات إيران الصاروخية، وخاصة الأنظمة الصاروخية من نوع بر- بحر والطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري، "تغطي كل رقعة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وما بعده".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا