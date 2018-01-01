انفجارات جديدة تعيق جهود الانقاذ في الناقلة الايرانية المشتعلة

جهينة نيوز:

اعلنت إيران الجمعة أن انفجارات جديدة في الناقلة الإيرانية المشتعلة تعيق جهود الإنقاذ، فيما قالت اليابان إن السفينة المنكوبة دخلت إلى نطاق مياهها.

وقال هادي حق شناس مساعد الشؤون الملاحية في مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "لولا حدوث انفجار هذا الصباح، لكان أخمد الحريق الآن".

واندلعت النار في حاملة النفط "سانشي" التي كانت تنقل 136 الف طن من المحروقات الخفيفة، بعد اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.

وعثر على جثة أحد أفراد الطاقم الـ32، وهم 30 ايرانيا وبنغلادشيان.

وتأمل إيران أن يكون قسم منهم على الاقل داخل احد الاجزاء المحمية في ناقلة النفط.

وأوضح حق شناس أن فريق انقاذ النخبة يضم 12 عنصرا ارسل من إيران لا يزال ينتظر في شنغهاي تهيء الظروف التي تسمح لهم بالهبوط على الناقلة.

وأشار إلى أن "الناقلة تتحرك من موقع الحادث على بعد 155 ميلا من ميناء شنغهاي إلى المياه اليابانية وهي الآن على بعد 135 ميلا من جزيرة اوكيناوا".

واعلنت اليابان ان الناقلة دخلت اراضيها.