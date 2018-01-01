إصابة نحو 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

جهينة نيوز:

افاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان نحو 40 فلسطينيا اصيبوا بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود بين القطاع واسرائيل.

وقال اشرف القدرة في بيان ان "مجمل الاصابات في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بلغ 41 اصابة" وتابع "معظم الاصابات كانت بالاعيرة النارية الحية المباشرة وواحدة بعيار مطاطي في الرأس وواحدة بقنبلة غاز في الكتف".

وبين ان "17 مواطنا اصيبوا في مواجهات (قرب نقطة نحال عوز العسكرية) شرق مدينة غزة، و15 بمواجهات شرق جباليا و3 في بيت حانون (شمال) و6 شرق خان يونس في جنوب القطاع".

واكد القدرة ان "الطواقم الطبية تعاملت مع 60 حالة ميدانية بالاختناق او الاغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وتجمع المئات من الشبان والصبية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة في عدد من النقاط الحدودية الشرقية والشمالية في قطاع غزة وحرقوا اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة تجاه أبراج المراقبة والعربات المدرعة للاحتلال الاسرائيلي.

ونظمت القوى الوطنية في محافظة وسط قطاع غزة تظاهرة بعد ظهر الجمعة احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل قبل ستة اسابيع.

وشارك مئات الفلسطينيين بعد ظهر الجمعة في جنازة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما استشهد مساء الخميس برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم المغازي وسط القطاع.