مقتل ثلاثة متطرفين بإطلاق نار في بنغلادش

جهينة نيوز:

قتل ثلاثة متطرفين إسلاميين في تبادل إطلاق نار مع قوات النخبة في بنغلادش خلال مداهمة مبنى قرب مكتب رئيسة الوزراء اليوم الجمعة، بحسب ما اعلن المتحدث باسم هذه القوة.

وقال مفتي محمد خان إن المشتبه بهم تبادلوا إطلاق النار والقوا قنبلة على عناصر كتيبة التدخل السريع الذين حاصروا المبنى بعد أن تلقوا معلومات عن وجود المتطرفين الثلاثة داخله.

وأفاد خان لوكالة فرانس برس "لقد قتلوا في إطلاق النار"، مشيرا إلى أن كلهم كانوا متطرفين إسلاميين.

وأوضح المتحدث لووسائل الإعلام المحلية أن المخبأ كان قريبا لمكتب رئيسة الوزراء شيخة حسينة.

وتعهدت حكومة الشيخة حسينة واجد بالقضاء على التطرف في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة والتي شهدت عددا من الاعتداءات التي نفذتها جماعات متطرفة خلال السنوات الأخيرة.

ففي تموز/يوليو 2016، اقتحم مسلحون مقهى في دكا وقتلوا 22 شخصا من بينهم 18 أجنبيا.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء الدامي، لكن حكومة حسينة تنفي أي تواجد للتنظيمات الجهادية الدولية على أراضيها.

ومذاك، قتلت قوات الأمن البنغلادشية أكثر من 70 مسلحا مشتبه بهم في حملة قمع واسعة للقضاء على التطرف الإسلامي.