رئيسة وزراء النرويج تلعب "بوكيمون" قبل لقاء ترامب بالبيت الأبيض

جهينة نيوز:

تمكن أحد المصورين من التقاط صورة لـ"إرنا سولبيرج"، رئيسة وزراء النرويج، تلعب " بوكيمون غو " على هاتفها الذكي قبل اجتماعها مع دونالد ترامب فى البيت الأبيض

وذكر موقع "ميرور" البريطانى، أن قبل الاجتماع، عقدت السيدة "سولبرج" مؤتمر مع الصحافة النرويجية، وبعد ذلك قررت أن تلعب "بوكيمون جو"، ولسوء الحظ، كان هناك مصور متستر تمكن من رصد تلك اللحظة قبل دقائق من اجتماعها مع ترامب.

وعندما سألت السيدة عما إذا كانت وسيلة للتخلص من التوتر، قالت إنها تدردش مع عائلتها من خلال اللعبة، حيث توفر اللعبة ميزة الدردشة.

وهذه ليست المرة الأولى التى تلعب فيها "بوكيمون غو" فى الأماكن العامة، ففى عام 2016، خلال مقابلة مع أفتنبوستين، قالت السيدة سولبرج إنها وصلت إلى المستوى 14 من اللعبة، وتغامر بانتظام حول بحثا عن "بوكستوبس".