ليبيا تطالب اليونان بإطلاعها على التحقيقات حول سفينة المفجرات التركية

جهينة نيوز:

طالب الجيش الوطني الليبي في بيان له، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي اعتبار واقعة السفينة التركية المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا "جريمة تقوم عليها وتدعمها تركيا و كل من له علاقة بهذه السفينة."

وذكر البيان "أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتابع باهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية (أندروميدا) والتي كان على متنها 29 حاوية من المتفجرات وكانت متجهة إلى ميناء مدينة مصراتة الليبية قبل أن يتم توقيفها من قبل السلطات اليونانية."

وقال بيان الجيش الوطني الليبي " إن الإقدام على هذه الأفعال يؤكد على ما صدر في تصريحاتنا وبياناتنا السابقة حول الدور التركي المشبوه في دعم الإرهاب ليس بليبيا فقط بل في كل دول المنطقة."

وطالبت قيادة الجيش، اليونان بإطلاعها على التحقيقات وإحاطتها بكافة التفاصيل حول القضية، مؤكدة على حصرها التام على الأمن الدولي والإقليمي و محاربة الإرهاب على كافة الأصعدة.