لافروف وظريف يبحثان التسوية في سوريا هاتفيا

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الوضع في سوريا، وسبل تسوية النزاع على أساس القرار الأممي 2254.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الروسية بهذا الخصوص أنه "عشية عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، واصل الوزيران تبادل الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على البحث عن سبل للتسوية السياسية في هذا البلد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبرعاية الأمم المتحدة".

هذا، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد زار موسكو يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وتصدر مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موضوع التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية نهاية الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة.

ويراد من مؤتمر سوتشي أن يساعد على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية، وبدء عملية إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا.