كشف لغز شراء امريكا للغاز الروسي

جهينة نيوز

من العام 2002 ترفع الادارات الامريكية المتعاقبة شعار خطر التبعية الاوروبية للغاز الروسي و تدعو الاوروبيين لوقف شراء الغاز الروسي رغم عدم وجود بديل, و لكن مؤخراً قامت الولايات المتحدة و لأول مرة بشراء شحنة غاز روسي ضخمة عبر بريطانيا, و هو ما أثار تساؤلات عن سبب شراء الغاز الروسي رغم ان واشنطن تعد الآوروبيين ببيعهم الغاز.

و اما بيع الغاز للآوروبيين كشف سره سابقاً حيث تقوم امريكا بشراء الغاز الروسي و اعادة بيعه للبرتغال فيما عدة دول شرق آوروبا تحصل على الغاز الروسي عبر البيع العكسي, و اما عن شراء الغاز الروسي الى الولايات المتحدة الامريكية نفسها تبين انه بسبب موجة البرد التي ضربت الولايات المتحدة و أدت الى سحب كميات هائلة من احتياطات الغاز الأمريكي.

و بحسب تقرير لوكالة تخزين الغاز الطبيعي شهد الإسبوع الماضي أكبر عملية سحب من مخزون الغاز بسبب موجة البرد التي تضرب الولايات المتحدة الامريكية و إنخفض المخزون الامريكي الى 2767 مليار قدم مكعب و هو رقم أقل بـ 415 مليار قدم مكعب عن العام الماضية و أقل بـ 382 مليار قدم مكعب من متوسط السنوات الخمس الماضية, و لكن توقعت الوكالة ان الاستهلاك سيعود لمعدله في الاسابيع الباقية من هذا الشتاء.

و قالت الوكالة ايضاً ان ليلة رأس السنة حطمت الرقم القياسي في إستهلاك الغاز الذي بلغ في العام 2014 142 مليار قدم مكعب بمقدار واحد مليار حيث أحرق الأمريكيين ليلة رأس السنة 143 مليار قدم مكعب من الغاز.