واشنطن تسعى لفرض فرض حظر بحري على كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستقترح خلال اجتماع مع حلفائها الأسبوع المقبل، فكرة اعتراض وتفتيش السفن التي تُعتبر مشبوهة والمتوجهة إلى كوريا الشمالية.

وسيتطرق الاجتماع، المقرر عقده الثلاثاء في فانكوفر بمبادرة من كندا والولايات المتحدة، إلى الملف النووي الكوري الشمالي. وفي هذا الإطار، سيقدم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون "آليات عملية" لحلفائه، وفق ما أكد براين هوك المسؤول بوزارة الخارجية.

وأوضح هوك "سنناقش مسألة الحظر البحري"، وهو ما يؤشر إلى أن واشنطن تدرس إمكانية فرض حظر بحري دعمًا منها لعقوبات صارمة أصلاً فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

ولم تتم دعوة الصين وروسيا إلى هذه المحادثات رغم أن نفوذهما في هذا الملف يُعتبر مهما.

وبعد سنتين من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، شهد الوضع فجأة هدوءا بعد أول محادثات بين الكوريتين، الثلاثاء، ومع قرار بيونغ يانغ إرسال وفد إلى الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في الجنوب الشهر المقبل.