جامعة صينية تعاقب أحد علمائها تحرش بالعديد من النساء

الجمعة, 12 كانون الثاني 2018 الساعة 11:26 | مجتمع, أخبار المجتمع

جامعة صينية تعاقب أحد علمائها تحرش بالعديد من النساء

جهينة نيوز:

أقالت جامعة صينية أحد العلماء المرموقين بعد اتهامات بالتحرش الجنسي ضده من قبل العديد من النساء.

وقالت جامعة بيهانغ في بكين، في رسالة بثتها مدونات صغيرة رسمية في وقت متأخر من مساء الخميس، إن تحقيقا اكتشف أن سلوك تشين شياو انتهك أخلاقيات المهنة وأحدث "تأثيرا بغيضا على المجتمع".

وأشارت الجامعة إلى أن تشين أعفى من مهامه، كأستاذ ونائب رئيس طلاب الدراسات العليا.

وذكرت خدمة الأخبار الصينية الرسمية أن هذه الخطوة جاءت عقب اتهامات بالتحرش الجنسي ضد تشين من قبل لوه شي شي، وهي أكاديمية صينية تقيم حاليا في الولايات المتحدة وست سيدات أخريات.

وتعود هذه الادعاءات إلى نحو 12 عاما مضت.


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