ترامب يصف دولاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنها “ثقوب قذرة”!

جهينة نيوز

عشية خضوعه لفحص طبي سنوي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في الكونغرس بالبيت الأبيض أن بلاده لا تحتاج مهاجرين من “الثقوب القذرة”. وأفادت صحيفة ” Politico” بأن ترامب قال أثناء اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت إلى البيت الأبيض لتعرض على الرئيس حلاً وسطاً بشأن المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية “ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من الثقوب القذرة”. ورد الرئيس الأمريكي على مقترح أعضاء مجلس الشيوخ بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقبل مهاجرين من دول مثل النرويج التي كان ترامب اجتمع أمس الأول برئيسة وزرائها إرنا سولبرغ