أبراج يوم الجمعة 2018/1/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٢/١: لا يخاف يعرف كيف يربح المعركة الكلامية اجتماعي متردد أحيانا عنده ثرثرة فريدة من نوعها لا تزعج بقدر ما تسلي، يحب الانتصار والمفاجآت لا يهتم للقرارات المدروسة بلحظة واحدة، يكون معك وبعيد عنك بلحظة واحدة يهوا السفر ناجح بعلاقاته، مزاجي احيانا واحيانا يحب الموضة والهندام، شخص متوازن عفوي وطبيعي، تضاعف جهودك عن طريق سفر مشروع شراكة انت على موعد مع رحلة، يجب ان تعتمد على فرز الاصدقاء تنشغل باصدقائك والمعارف الجديدة لا تهدر طاقتك الصحية حتى تتخطى الضغط الذي تواجهه، حركة وتواصل وقطف ثمار سنة ليست سنة قرار بالعمل ولكن مجال وضوح ببعض الامور

الحمل: تنشط في السفر والاتصالات البعيدة مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان أو لتبدأ عمل ودراسة جديدة وتناقش بقوة وذكاء، تتجرأ على رفض ما لا يناسبك، لا تخش شيئا فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة في سفر او تطل تجربة جديدة على صعيد الاوراق والمعاملات، تفكر بالاتصال لمسافات بعيدة، تستفيد من حدسك، يومك جيد حاول لفت النظر لان خططك تنجح وتسمع خبرا سعيدا من مسافة بعيدة

الثور: مشغول بامور مالية لا تسمح للشؤون الشخصية ان تضيع فرصا منك لانك ستنظم حساباتك، لا تجلس في الزاوية بل على العكس راجع وضعك، انت بحاجة للتواصل مع الناس ولا ترجع للماضي، تتفاهم مع الاخرين وتطور يغير بعض اتجاهاتك، حاول الافصاح عما في قلبك حتى تحسم امرك، نهار لا باس فيه

الجوزاء: القمر بالقوس وتريد ان يكون عندك تفاهم وهدوء، لا تعقّد الامور تظهر بلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية، انتبه من قطيعة خصمك قوي تطرح شكوك حول فريق عمل او شريك معين، الفترة فيها تسرع وسوء تفاهم مع شركاء حاور وناقش واقنع وتحاجج، وجهة نظرك ترضي الآخرين عنك

السرطان: تمارس نفوذك وتلعب دور إيجابي وتكون مختلفا، خفف نمط تطرأ اتجاهات جديدة تفرض نفسها لذلك جهز نفسك وكن مقتنعا بحماسك فنهارك يحمل تراكم أعمال، حاول تنجز عمل جبار لا تستعجل وانتبه إلى نفسك وصحتك احتمال ان تسهر لتنهي أعمالك، قصة تتعلق بنشاط بدني، حاذر المشاكل الصحية

الاسد: محظوظ تستعيد ما فقدته لذلك لانك تنشر أفكار جديدة بشكل جيد، تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية مهمة تمارس نفوذك وتلعب دور إيجابي، تتجاوب بمجالات واسعة ولديك مبلغ من المال او تكون محظوظ لتلعب دور إيجابي واخبار جيدة على صعيد عاطفي وتخرج من جو الكآبة لقاء وتسلية ومنافسة تكون انت الرابح فيها، تحل مسالة عالقة، الحظ معك والصوت لك

العذراء: مشغول بالبيت والعائلة حاول ان تقدم نصيحة ولا ترتكب خطأ، طباعك تميل إلى المجازفة والتسرع والتشنج، كن هادئا ودبلوماسي وخاصة على صعيد بيتك او عائلتك، يطلب منك أشياء تخص عائلتك وانت من المفترض ان تسهل مهامهم وانتبه من غيوم سوداء تحلق فوق رأسك وتهدم كل شيء بصورة انفعالية، حاول إعادة النظر بأمر يخص منزلك، امور فيها تصليحات او تاجيل لامور أخرى واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسوية لتحمي حقوقك وبامكانك الاستثمار بالعقارات

الميزان: نهارك يحمل لك إحاطة بأشخاص يطمئن قلبك لهم وتشعر بالفرح وتقضي وقت جيد، يوم إيجابي وتبدأ بخوض تجربة عن طريق اتصالات لقاءات مقابلات تتوصل لاتفاقية تفتح لك فرصة جديدة، صدفة غير متوقعة تشويق وكلام كثير لجيران او اخوة او ملفات، باستطاعتك الدفاع عن حقك، عنوان يومك حركة

العقرب: الفترة جيدة لتناقش امورك، ليس لديك عذر لتنطلق حاول ان تقدم مساعدات لاحد من محيطك، الظروف مشجعة وتنجح اللقاءات، مساء تكثر عليك الاعباء وتكون ثقيلة وقد تتزامن وتسبب التوتر والقلق لك، حاول تطوير عملك حتى يتماشى مع حياتك، مساء انتبه لغذائك وصحتك

القوس: اليوم افضل وتعيد الثقة لنفسك وتنجح بالدفع بمصلحتك، شعبيتك في تصاعد تستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديل على رؤيتك ومظهرك ونفسيتك، تنطلق المعطيات من تلقاء ذاتها تخطف الانظار وتقلب صفحة جديدة، القمر ببرجك اليوم

الجدي: تتراجع الصحة تشعر بالتعب والملل، تنجز ما بوسعك من اعمال عاجلة لا توقع عقد ولا تبدأ عمل جديد لان اليوم فارغ من الحظوظ، تحلل الامور بهدوء تبتعد عن الاضواء بسبب خيبة آمال او بلبلة او التباسات او نميمة او تاخذ قسط من الراحة، تاخذ نفس طويل، قصة تتحضر في الكواليس وقد يعود شيء من الماضي ويعمل لك بلبلبة

الدلو: نهارك محمي بشكل عام تجارب جديدة ومميزة تشعر بالارتياح والقوة الاصدقاء، تحقق رغبة من خلال لقاء بعض ممن ابتعدت عنهم او تتم مصالحة مهمة وسط فرح واحتفال، يوم مسلي وتتخطى أي عقبة بثقة بالنفس وتشارك الاخرين بعض الاحلام وتحل معهم قضايا إنسانية، وضعك جيد ونشاط واجتماع مع أصدقاء قديمين او جدد تتعرف عليهم، دعوات وعزائم

الحوت: يوم جيد للبحث عن عمل او اذا كنت تريد ادخال تحسين على طبيعة عملك او تريد لفت انتباه المسؤولين لك، لا تضعف وقم بواجباتك كن ديبلوماسي لا تتسرع بالتعاطي مع الاخرين قد تتفاجأ بطلب غير عادل او تصرف مقلق او تخوض نقاش عالي النبرة يؤدي إلى غضبك، حاول إنهاء ما عليك من عمل واثبت بجدارتك وادفع بمصالحك حتى تواصل طريق تصاعدي.